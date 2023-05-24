Российский парус следует за кораблем: очередная федерация отказалась возвращать окупантов в спорт

Парусный спорт пока не видит возможности для разрешения спортсменам из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Снятие бана возможно не раньше апреля 2024 года.

В марте Международный олимпийский комитет принял скандальное решение по допуску к соревнованиям игроков из России и Белоруссии. Несмотря на войну, МОК разрешил федерациям самостоятельно решать, идти ли навстречу представителям стран-террористок.

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Их участие будет возможно только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных правил. Тем не менее, многие федерации не пошли на поводу у любителей российских рублей.

К адекватным дисциплинам присоединился и парусный спорт. Международная федерация World Sailing объявила, что бан для представителей России и Беларуси продлен до апреля 2024 года.

Таким образом представители стран-террористок в парусном спорте пропустят квалификационные турниры на Олимпийские игры. Как следствие, и на Олимпиаде их не будет. В федерации отметили безоговорочную поддержку Украины в это тяжелое время.

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К слову, МОК еще не принял решение об участии россиян и белорусов именно в Олимпийских играх-2024 в Париже. Комитет пока разрешил им вернуться в международные соревнования. Вопрос же участия в Олимпиаде будет рассмотрен позже.