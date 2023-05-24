У березні Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення по допуску до змагань гравців з Росії та Білорусі. Попри війну МОК дозволив федераціям самотужки вирішувати, чи йти назустріч представникам країн-терористок.

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Їх участь буде можливою лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних правил. Тим не менше, чимало федерацій не пішли на поводу у любителів російських рублів.

До адекватних дисциплін доєднався і вітрильний спорт. Міжнародна федерація World Sailing оголосила, що бан для представників Росії та Білорусі продовжений аж до квітня 2024 року.

Таким чином, представники країн-терористок у вітрильному спорту пропустять кваліфікаційні турніри на Олімпійські ігри. Як наслідок, і на самій Олімпіаді їх не буде. У федерації наголосили на беззаперечній підтримці України у цей важкий час.

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До слова, МОК ше не прийняв рішення щодо участі росіян та білорусів саме у Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Комітет поки дозволив їм повернутись у міжнародні змагання. Питання ж участі в Олімпіаді розглянуть пізніше.