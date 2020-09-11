Группа телеканалов 1+1 media готовит выпуск программы "ПроФутбол диджитал" на YouTube.

Шоу заменит привычный "ПроФутбол", о закрытии которого стало известно в конце августа. Об этом сообщает Tribuna.com.

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Для создания обновленной, "цифровой" версии шоу сократят бюджет. Также не известно, будет ли в программе задействован бывший ведущий Игорь Цыганык.

Что известно о ток-шоу "ПроФутбол"

"ПроФутбол" – футбольно-аналитическое ток-шоу, в студии которого обсуждались самые яркие моменты матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и одновременно Первой и Премьер-лиги Украины, новости футбольной индустрии, трансферы, реформы, прогнозы, слухи.

Впервые программу "ПроФутбол" на своих экранах зрители увидели 30 августа 2010 года. Первыми ведущими программы были Лидия Таран и Константин Андриюк, а с марта 2011 постоянными ведущими стали Игорь Цыганык и Александра Лобода.

Команда "ПроФутбол" насчитывала около 30 профессионалов, среди которых выпускающие редакторы, корреспонденты, а также ведущие и административный персонал спортивного направления 1+1 media.