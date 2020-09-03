Известный ведущий Игорь Цыганык рассказал, почему его программа "ПроФутбол" исчезнет с украинского телевидения.

По словам журналиста, руководство ему заявило, что все проекты на телеканале должны быть экономически оправданы и иметь положительное сальдо.

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Официальная причина – экономическая ситуация в стране. Все проекты должны быть экономически оправданы. На данном этапе "ПроФутбол" не был на таком уровне, чтобы приносить какие-то доходы. Поэтому программу закрыли, а весь штат департамента спортивных проектов уволили.

"Из-за пандемии рынок рекламы упал на очень много процентов по сравнению с прошлым годом. То есть сейчас заработать на ней трудно, а это было единственное пополнение для бюджета. Поэтому ситуация сложная. Я не рассматривал никаких предложений. Готовился к новому сезону "ПроФутбол". Посмотрим, что будет дальше", – рассказал Цыганык в комментарии Tribuna.

Что известно о ток-шоу "ПроФутбол"

"ПроФутбол" – футбольно-аналитическое ток-шоу, в студии которого обсуждались самые яркие моменты матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и одновременно Первой и Премьер-лиги Украины, новости футбольной индустрии, трансферы, реформы, прогнозы, слухи.

Впервые программу "ПроФутбол" на своих экранах зрители увидели 30 августа 2010 года. Первыми ведущими программы были Лидия Таран и Константин Андриюк, а с марта 2011 постоянными ведущими стали Игорь Цыганык и Александра Лобода.

Команда "ПроФутбол" насчитывала около 30 профессионалов, среди которых выпускающие редакторы, корреспонденты, а также ведущие и административный персонал спортивного направления 1+1 media.