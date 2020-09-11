Повернення програми "ПроФутбол": де можна буде дивитися ток-шоу
Група телеканалів 1+1 media готує випуск програми "ПроФутбол Діджитал" на YouTube.
Шоу замінить звичний "ПроФутбол", про закриття якого стало відомо в кінці серпня. Про це повідомляє Tribuna.com.
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Для створення оновленої, "цифрової" версії шоу скоротять бюджет. Також не відомо, чи буде в програмі задіяний колишній ведучий Ігор Циганик.
Що відомо про ток-шоу "Профутбол"
"ПроФутбол" – футбольно-аналітичне ток-шоу, у студії якого обговорювалися найяскравіші моменти матчів Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА й водночас Першої та Прем’єр-ліги України, новини футбольної індустрії, трансфери, реформи, прогнози, чутки.
Уперше програму "Профутбол" на своїх екранах глядачі побачили 30 серпня 2010 року. Першими ведучими програми були Лідія Таран та Костянтин Андріюк, а з березня 2011 постійними ведучими стали Ігор Циганик та Олександра Лобода.
Команда "Профутбол" налічувала близько 30 професіоналів, серед яких випускові редактори, кореспонденти, а також ведучі та адміністративний персонал спортивного напряму 1+1 media.
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