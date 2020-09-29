Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки очередного тура Премьер-лиги.

Пятый тур чемпионата Украины продлится два дня. Сразу на двух матчах будет работать система VAR: в поединке СК "Днепр-1" с "Ворсклой" и в центральном матче тура между "Динамо" и "Зарей", сообщает официальный сайт УПЛ.

К слову Динамо – Гент: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

3 октября, суббота

"Днепр-1" – "Ворскла": Юрий Иванов (Донецкая область). Арбитр ВАС: Евгений Арановский;

"Рух" – "Львов" Дмитрий Кутаков (Киевская область)

"Ингулец" – "Минай": Николай Балакин (Киевская область).

4 октября, воскресенье

"Олимпик" – "Александрия" Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Десна" – "Шахтер": Игорь Пасхал (Херсон)

"Динамо" – "Заря": Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАС: Виталий Романов;

"Колос" – "Мариуполь": Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Первые 4 тура УПЛ прошли без системы видеоповторов. ВАС работал в офлайн режиме из-за обучения новых арбитров для работы с системой.

"Динамо" лидирует в УПЛ, набрав десять очков по итогам четырех туров. "Бело-синие" опережают "Ворсклу" по дополнительным показателям.