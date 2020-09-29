Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки чергового туру Прем'єр-ліги.

П'ятий тур чемпіонату України триватиме два дні. Одразу на двох матчах працюватиме система VAR: у поєдинку СК "Дніпро-1" з "Ворсклою" та у центральному матчі туру між "Динамо" та "Зорею", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

До слова Динамо – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

3 жовтня, субота

"Дніпро-1" – "Ворскла": Юрій Іванов (Донецька область). Арбітр ВАР: Євген Арановський;

"Рух" – "Львів": Дмитро Кутаков (Київська область);

"Інгулець" – "Минай": Микола Балакін (Київська область).

4 жовтня, неділя

"Олімпік" – "Олександрія": Максим Козиряцький (Запоріжжя);

"Десна" – "Шахтар": Ігор Пасхал (Херсон);

"Динамо" – "Зоря": Катерина Монзуль (Харків). Арбітр ВАР: Віталій Романов;

"Колос" – "Маріуполь": Віктор Копієвський (Кропивницький).

Перші 4 туру УПЛ пройшли без системи відеоповторів. ВАР працював в офлайн режимі через навчання нових арбітрів для роботи з системою.

"Динамо" лідирує в УПЛ, набравши десять очок за підсумками чотирьох турів. "Біло-сині" випереджають "Ворсклу" за додатковими показниками.