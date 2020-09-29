Повернення Монзуль: арбітерка обслужить важливий матч "Динамо" в УПЛ
Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки чергового туру Прем'єр-ліги.
П'ятий тур чемпіонату України триватиме два дні. Одразу на двох матчах працюватиме система VAR: у поєдинку СК "Дніпро-1" з "Ворсклою" та у центральному матчі туру між "Динамо" та "Зорею", повідомляє офіційний сайт УПЛ.
До слова Динамо – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
3 жовтня, субота
"Дніпро-1" – "Ворскла": Юрій Іванов (Донецька область). Арбітр ВАР: Євген Арановський;
"Рух" – "Львів": Дмитро Кутаков (Київська область);
"Інгулець" – "Минай": Микола Балакін (Київська область).
4 жовтня, неділя
"Олімпік" – "Олександрія": Максим Козиряцький (Запоріжжя);
"Десна" – "Шахтар": Ігор Пасхал (Херсон);
"Динамо" – "Зоря": Катерина Монзуль (Харків). Арбітр ВАР: Віталій Романов;
"Колос" – "Маріуполь": Віктор Копієвський (Кропивницький).
Перші 4 туру УПЛ пройшли без системи відеоповторів. ВАР працював в офлайн режимі через навчання нових арбітрів для роботи з системою.