Товарищеский матч Литвы и Фарерских островов запомнился интересным эпизодом с забитым голом. Бывший гандболист Хилмар Леон Якобсен впервые сыграл в составе сборной Фарерских островов по футболу и отметился ассистом.

В среду, 11 ноября, товарищеский матч, который проходил в Вильнюсе, завершился победой хозяев со счетом 2:1, но внимание футбольных фанатов привлек особый дебют Хилмара Леона Якобсена, пишет 24 канал.

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Удачное возвращение

Место в стартовом составе Фарерских островов доверили 23-летнему уже бывшему гандболисту, для которого эта встреча стала первой за футбольную сборную своей страны.

Лучшего дебюта для Хилмара не придумаешь. В компенсированное арбитром к матчу время Якобсен отметился голевой передачей на партнера по команде Ватнхамара, который установил окончательный счет встречи 2:1 в пользу Литвы.

Он провел на поле все 90 минут.

Что известно о Хилмаре Леоне Якобсене

В 2013 году подписал контракт с "Торсхавном". Благодаря хорошей игре в 16-летнем возрасте провел несколько матчей за юношеские сборные разных возрастных категорий (до 17 и до 19 лет).

После этого его спортивная карьера кардинально изменилась. Якобсен решил взять мяч с ног в руки и начал заниматься гандболом. До 2020 года Хилмар развивался именно в этом виде спорта и даже получил вызов и выступал за национальную команду Фарерских островов по гандболу.

Пандемия коронавируса вновь изменила жизнь гандболиста. Из-за этого гандбольный чемпионат был остановлен, поэтому спортсмен решил начать тренировки с футбольной сборной.

Игра Якобсена не может не привлечь внимание. С сезона 2020/21, когда он вернулся в клуб "Торсхавн", 23-летний футболист провел 17 матчей, где 12 раз огорчал голкиперов соперников и еще 6 раз отдавал голевые передачи на партнеров по команде. Результативность нападающего может составить конкуренцию многим форвардам.