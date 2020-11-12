Товариський матч Литви та Фарерських островів запам'ятався цікавим епізодом із забитим голом. Колишній гандболіст Хілмар Леон Якобсен вперше зіграв у складі збірної Фарерських островів з футболу та відзначився асистом.

У середу, 11 листопада, товариський матч, який відбувався у Вільнюсі, завершився перемогою господарів з рахунком 2:1, але увагу футбольних фанатів привернув особливий дебют Хілмара Леона Якобсена, пише 24 канал.

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Вдале повернення

Місце у стартовому складі Фарерських островів довірили 23-річному вже колишньому гандболісту, для якого ця зустріч стала першою за футбольну збірну своєї країни.

Кращого дебюту для Хілмара не вигадаєш. У компенсований арбітром до поєдинку час Якобсен відзначився гольовою передачею на партнера по команді Ватнхамара, який встановив остаточний рахунок зустрічі 2:1 на користь Литви.

Він провів на полі всі 90 хвилин.

Що відомо про Хілмара Леона Якобсена

У 2013 році підписав контракт з "Торсхавном". Завдяки хорошій грі у 16-річному віці провів декілька матчів за юнацькі збірні різних вікових категорій ( до 17 і до 19 років).

Після того його спортивна кар'єра кардинально змінилась. Якобсен вирішив взяти м'яч з ніг до рук та розпочав займатись гандболом. До 2020 року Хілмар розвивався саме у цьому виді спорту та навіть отримав виклик та виступав за національну команду Фарерських островів з гандболу.

Пандемія коронавірусу знову змінила життя гандболіста. Через це гандбольний чемпіонат був зупинений, тому спортсмен вирішив почати тренування з футбольною збірною.

Гра Якобсена не може не привернути увагу. Із сезону 2020/21, коли він повернувся у клуб "Торсхавн" 23-річний футболіст провів 17 матчів, де 12 разів засмучував голкіперів суперників та ще 6 разів віддавав гольові передачі на партнерів по команді. Результативність нападника може скласти конкуренцію багатьом форвардам.