Украинский форвард "Колоса" Евгений Селезнев в очередной раз похвастался своими боксерскими навыками. Похоже, с такими тренировками игрок скоро сможет стать спарринг-партнером Александра Усика.

Евгений Селезнев известен своими тренировками по боксу. Игрок снова выложил видео в своем инстаграме, где он на ринге выдает серии мощных ударов, которые скоро по силе не будут уступать Александру Усику.

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Селезнев вышел на ринг

Ранее форвард проводил совместную тренировку с ведущим боксером Украины, где и научился так умело боксировать. На ролике видно, что в силе удара Селезнева нельзя упрекнуть, а вот в перемещении на канвасе еще нужно поучиться у Александра.

Игрок коротко подписал видео: "Никогда не сдавайся".

В этом сезоне 35-летний нападающий провел за "Колос" 8 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.