Коронавирус ударил по команде украинца

Кроме Яремчука, коронавирус подхватили Пицци, Неманя Радонич и Миле Свилар, а также несколько игроков дубля Бенфики.

Читайте также: Месси возвращается в Париж: футболист вылечился от коронавируса

Футболист сборной Украины уже болел коронавирусной инфекцией в ноябре 2020-го. В августе того же года у украинца также был положительный тест на COVID-19, однако он оказался ложным.

В следующем поединке Бенфика встретится сыграет против Пасуша-де-Феррейры в Примейра-лиге. Матч состоится 9 января. Скорее всего, украинец не будет участвовать в игре.

К слову. В нынешнем сезоне Яремчук в 25 матчах за Бенфику забил 7 голов и отдал 5 ассистам.

Команда "Орлов" занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Португалии.