Возвращение легенды: Леонид Буряк получил должность в Динамо
Легендарному футболисту Леониду Буряку киевское Динамо предоставило почетное звание бренд-амбассадора клуба.
Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба. Динамо доверило Буряку официально презентовать и продвигать бренд ФК Динамо Киев как в Украине, так и на международной арене.
Смотрите также Суркис предлагал Путину провести Евро-2012 вместе с Украиной
"Как бывший игрок киевского Динамо, я горд, что мне выпала честь носить звание первого посла клуба. При этом стоит отметить, что таких футболистов, отдавших лучшие годы карьеры Динамо Киев и внесших огромный вклад в историю команды, достаточно много. Все мы продолжаем поддерживать родной для нас клуб", – сказал легендарный футболист.
Что известно о свекле
- Буряк выступал за Динамо более десяти лет, стал пятикратным чемпионом СССР, трехкратным победителем Кубка СССР, обладателем двух международных трофеев – Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.
- Кроме того, неоднократно входил в число лучших футболистов Советского Союза и был номинирован на Золотой мяч 1975 года.
- Также он тренировал киевлян в 2005 году.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter