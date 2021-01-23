Легендарному футболисту Леониду Буряку киевское Динамо предоставило почетное звание бренд-амбассадора клуба.

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба. Динамо доверило Буряку официально презентовать и продвигать бренд ФК Динамо Киев как в Украине, так и на международной арене.

Смотрите также Суркис предлагал Путину провести Евро-2012 вместе с Украиной

"Как бывший игрок киевского Динамо, я горд, что мне выпала честь носить звание первого посла клуба. При этом стоит отметить, что таких футболистов, отдавших лучшие годы карьеры Динамо Киев и внесших огромный вклад в историю команды, достаточно много. Все мы продолжаем поддерживать родной для нас клуб", – сказал легендарный футболист.

Что известно о свекле