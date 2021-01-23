Легендарному футболісту Леоніду Буряку київське Динамо надало почесне звання бренд-амбасадора клубу.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу. Динамо довірило Буряку офіційно презентувати та просувати бренд ФК Динамо Київ як в Україні, так і на міжнародній арені.

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"Як колишній гравець київського Динамо, я гордий, що мені випала честь носити звання першого посла клубу. При цьому варто відзначити, що таких футболістів, які віддали найкращі роки кар'єри Динамо Київ і внесли величезний вклад в історію команди, досить багато. Всі ми продовжуємо підтримувати рідний для нас клуб", – сказав легендарний футболіст.

Що відомо про Буряка