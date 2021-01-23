Повернення легенди: Леонід Буряк отримав посаду в Динамо
Легендарному футболісту Леоніду Буряку київське Динамо надало почесне звання бренд-амбасадора клубу.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу. Динамо довірило Буряку офіційно презентувати та просувати бренд ФК Динамо Київ як в Україні, так і на міжнародній арені.
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"Як колишній гравець київського Динамо, я гордий, що мені випала честь носити звання першого посла клубу. При цьому варто відзначити, що таких футболістів, які віддали найкращі роки кар'єри Динамо Київ і внесли величезний вклад в історію команди, досить багато. Всі ми продовжуємо підтримувати рідний для нас клуб", – сказав легендарний футболіст.
Що відомо про Буряка
- Буряк виступав за Динамо більше десяти років, став п'ятикратним чемпіоном СРСР, триразовим переможцем Кубка СРСР, володарем двох міжнародних трофеїв – Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року.
- Крім того, неодноразово входив до числа найкращих футболістів Радянського Союзу і був номінований на Золотий м'яч 1975 року.
- Також він тренував киян у 2005 році.
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