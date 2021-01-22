Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис предлагал президенту России Владимиру Путину проводить чемпионат Европы 2012 года совместно с Украиной.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон на ютуб-канале oSporte TV на ютубе. Путин отказался проводить евро совместно с Украиной.

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"Почему Украина не провела этот турнир в соло, без Польши? Она была еще не в состоянии, учитывая и опыт проведения таких соревнований, и их социальную значимость в европейском сообществе. Украина была не готова провести Евро сама, а с Польшей это было политически правильно и целесообразно", – сказал Гордон.

Кстати, насколько я знаю, Григорий Суркис и Владимиру Путину предлагал, чтобы это был турнир, проведенный совместно Украиной и Россией. Но Владимир Путин тогда сказал, мол, если Россия решится проводить, то она сама в состоянии провести. Примерно такой был разговор, как мне говорили те, кто его слышал,

– отметил он.

Что известно о Евро-2012?

Право на проведение главного континентального первенства Украина завоевала еще при президентстве Виктора Ющенко в 2007 году, а проводить его пришлось уже Виктору Януковичу. Бюджет турнира рос ежегодно, в итоге достиг около 12 миллиардов, что стало рекордом для 2012 года.

Правда, все эксперты отмечали высокий уровень его проведения. В частности, состояние газона на" Донбасс-Арене", где сильный ливень во время матча группового этапа между Францией и Украиной не помешал продолжить футболистам игру уже через 15 минут.

Турнир состоялся в Украине и Польше с 8 июня по 1 июля 2012 года. Чемпионат Европы по футболу 2012 стал первым подобным турниром, проведенным в странах Восточной Европы. В финале чемпионата на НСК "Олимпийском" в Киеве сборная Испании защитила титул чемпионов Европы и во второй раз подряд завоевала Кубок Анри Делоне, победив со счетом 4:0 сборную Италии.

В турнире приняли участие 16 сборных команд из стран Европы. Польша и Украина квалифицировались в финальную часть чемпионата автоматически на правах хозяев турнира. Еще 14 команд получили право выступать в финальной части в квалификационном раунде. Для сборной Украины домашнее Евро-2012 стало первым в ее истории.