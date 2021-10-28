Возвращение легенды: Барселона определилась с фаворитом на должность нового главного тренера

Барселона осталась без главного тренера. Поздно вечером в среду, 27 октября, команда Рональда Кумана проиграла в чемпионате Испании середнякам из Райо Вальекано со счетом 0:1. После этого президент каталонского клуба Жоан Лапорт принял решение уволить нидерландского специалиста.

По данным источника, основным кандидатом является 41-летний экс-футболист "сине-гранатовых" Хави Эрнандес, ныне возглавляющий Аль-Садд.

О главном Барселона официально уволила Рональда Кумана с должности главного тренера

Барселона возобновила контакты с Хави за последние несколько недель. В настоящее время стороны находятся в ожидании продолжения переговоров.

Хави завершил футбольную карьеру в Аль-Садде в мае 2019 года. Через несколько дней он был назначен главным тренером этой команды. Специалист занимает этот пост по сей день.

В качестве альтернативы Хави рассматривается 48-летний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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