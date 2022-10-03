Невероятное исполнение

20-летняя вторая ракетка Украины приехала домой в родной Киев. Свое возвращение Марта Костюк отметила украинской песней "Ой у лузі червона калина".

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К исполнению легендарного хита присоединилась мама, родные и друзья теннисистки.

Так искренне петь могут только украинцы. Подписчики под видео в инстаграмме Костюк забросали Марту комплиментами. Одной из первых прокомментировала исполнение подруга и ее коллега "по цеху" Леся Цуренко.

Костюк поет легендарный хит: смотрите видео

К слову. В этом сезоне Костюк занимает 56-ю позицию в рейтинге WTA. За проведенные турниры заработала более 775 тысяч долларов, одержала 24 победы при 17 поражениях.