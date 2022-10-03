Он обратился к Зеленскому в твиттере и отметил, чтобы глава государства согласился сесть за стол переговоров. Само сообщение было на русском языке.

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Стаховский обратился к Папе Римскому

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал этот твит.

Я что-то не понимаю это он к х*йлу обращается? Ваше святейшество, украинский язык отличается от языка насильников и убийц,

– написал Стаховский.

Напомним, что 30 сентября президент Владимир Зеленский официально сообщил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорить с Путиным не будет, потому что с ним переговоры невозможны. Переговоры будут проводить только с новым российским президентом.

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