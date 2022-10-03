Неймовірне виконання
20-річна друга ракетка України приїхала додому у рідний Київ. Своє повернення Марта Костюк відзначила українською піснею "Ой у лузі червона калина".
Варто прочитати Українська відрізняється від мови ґвалтівників і вбивць, – Стаховський до Папи Римського
До виконання легендарного хіта доєдналась мама, рідні та друзі тенісистки.
Так щиро співати можуть лише українці. Підписники під відео в інстаграмі Костюк закидали Марту компліментами. Однією з перших прокоментувала виконання подруга та її колега "по цеху" Леся Цуренко.
Костюк співає легендарний хіт: дивіться відео