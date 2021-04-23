Английский клуб запросил информацию по португальцу у агента игрока. "Красные дьяволы" следят за ситуацией вокруг 36-летнего футболиста Ювентуса.

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Португалец также не прочь покинуть туринский клуб, поскольку текущий сезон проходит не так, как планировалось. Ради возвращения в Манчестер Юнайтед Криштиану готов пойти на снижение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 31 млн евро в год и хочет получать не менее 20 миллионов.

"Старая синьора" также согласна расстаться с 36-летним футболистом из-за тяжелого финансового положения. Клубу нужно выручить минимум 29 миллионов евро с продажи игрока, и туринцы планируют обменять его на полузащитника Поля Погбу. "Красные дьяволы" не заинтересованы в такой сделке.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 38 матчей, при этом забил 32 гола и сделал 4 асиста.

Роналду уже играл в Манчестер Юнайтед

Португалец выступал за Манчестер Юнайтед с 2003-го по 2009 год, при этом трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.