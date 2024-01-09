В декабре 2023 года кабинет Министров Украины поручил Минспорту, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска фанатов на трибуны. Почти через две недели соответствующие критерии были разработаны.

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Где появятся первые болельщики на трибунах

Стало известно, где впервые будет официально разрешено посещать спортивные состязания фанатам. Таким турниром стали мужская и женская волейбольные Суперлиги.

Сообщается, что болельщики смогут посещать поединки начиная с января 2024 года и, по меньшей мере, такое разрешение будет продолжаться до окончания сезона-2023/2024. Организаторы соревнований при этом будут передавать 50 процентов средств от продажи билетов в фонд "Повернись живим".

Отметим, что первым матчем, который официально можно будет посетить зрителям, станет поединок в мужской Суперлиге между Эпицентром-Подоляны и Житичами-Полесье. Он состоится 12 января в Черновцах на арене ПВЛУ. Старт встречи запланирован на 19:00.

Справка. В сезоне-2023/2024 мужская Суперлига по волейболу представлена девятью командами, а женская – семью. В настоящее время лидерами соревнований являются Житичи-Полесье и Прометей соответственно.