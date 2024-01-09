У грудні 2023 року кабінет Міністрів України доручив Мінспорту, МВС і безпековим органам розробити порядок допуску фанатів на трибуни. Майже за два тижні відповідні критерії були розроблені.

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Де з'являться перші вболівальники на трибунах

Стало відомо, де вперше буде офіційно дозволено відвідувати спортивні змагання фанатам. Таким турніром стали чоловіча та жіноча волейбольні Суперліги.

Повідомляється, що вболівальники зможуть відвідувати поєдинки починаючи з січня 2024 року та щонайменше такий дозвіл триватиме до закінчення сезону-2023/2024. Організатори змагань при цьому передаватимуть 50 відсотків коштів від продажу квитків до фонду "Повернись живим".

Зазначимо, що першим матчем, який офіційно можна буде відвідати глядачам, стане поєдинок у чоловічій Суперлізі між Епіцентром-Подоляни та Житичами-Полісся. Він відбудеться 12 січня в Чернівцях на арені ПВЛУ. Старт зустрічі заплановано на 19:00.

Довідка. У сезоні-2023/2024 чоловіча Суперліга з волейболу представлена дев'ятьма командами, а жіноча – сімома. Наразі лідерами змагань є Житичі-Полісся та Прометей відповідно.