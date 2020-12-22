Возвращение Бондарь: биатлонистка выступила на чемпионате Украины
Украинская биатлонистка Яна Бондарь не смогла долго быть без любимого вида спорта и приняла участие в чемпионате Украины. В Буковеле украинка заняла 29 место в спринте.
В субботу, 21 декабря, неожиданно для всех в стартовом листе на женскую спринтерскую гонку была замечена Яна Бондарь. Спортсменка лишь недавно объявила о завершении карьеры. Похоже, биатлонистка все-таки не положит в винтовку на полочку, пишет 24 канал.
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Возвращение украинки
Бондарь, которая не славится хорошей стрельбой, подтвердила это в спринте. Первый огневой рубеж в Буковеле спортсменка прошла с одной ошибкой. А вторая стрельба стала провальной – три выстрела в "молоко". Суммарно четыре промаха и 600 дополнительных штрафных метров.
Такая ужасная работа на огневых рубежах не позволила 29-летней биатлонистке показать высокий результат. Бондарь заняла лишь 29 место среди 41-й биатлонистки. Она проиграла победительнице гонки, которой стала Ирина Петренко, аж 5 минут и 34 секунды.
Первое место заняла Ирина Петренко. Биатлонистка более известная когда-то, как Ирина Вавринец. Она не закрыла одну мишень из 10-ти и одержала победу. Вторую строчку заняла Надежда Белкина с 2015 года.
А тройку лидеров замкнула Оксана Москаленко. 20-летняя спортсменка показала 100-процентный результат на стрельбище. Но ходом проиграла более опытным соперницам.
Интересно, можно ли это считать возвращением Бондарь в биатлон. Без которого она была совсем мало времени. Спортсменка за свою карьеру так и не достигла весомых результатов.
Основные достижения Бондарь
- Украинская биатлонистка становилась бронзовым призером чемпионата Европы. Также трижды поднималась на пьедестал в личных гонках на этапах Кубка IBU.
- В эстафете Бондарь выигрывала медали на чемпионате Европы и чемпионате мира среди юниоров, а еще 3 подиума на этапах Кубка IBU, среди которых победа в смешанной эстафете в Арбер.
- Самая высокая позиция на этапах Кубка мира – 14-е место в спринте в норвежском Холменколлене в 2015 году.
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