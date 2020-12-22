Українська біатлоністка Яна Бондар не змогла довго бути без улюбленого виду спорту та взяла участь у чемпіонаті України. В Буковелі українка посіла 29 місце у спринті.

У суботу, 21 грудня, несподівано для всіх у стартовому листі на жіночу спринтерську гонку було помічено Яну Бондар. Спортсменка лише нещодавно оголосила про завершення кар'єри. Схоже, біатлоністка таки не покладе у гвинтівку на поличку, пише 24 канал.

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Повернення українки

Бондар, яка не славиться хорошою стрільбою, підтвердила це у спринті. Перший вогневий рубіж у Буковелі спортсменка пройшла з однією хибою. А друга стрільба стала провальною – три постріли у "молоко". Сумарно чотири промахи та 600 додаткових штрафних метрів.

Така жахлива робота на вогневих рубежах не дозволила 29-річній біатлоністці показати високий результат. Бондар посіла лише 29 місце серед 41-ї біатлоністки. Вона програла переможниці гонки, якою стала Ірина Петренко, аж 5 хвилин та 34 секунди.

Перше місце посіла Ірина Петренко. Біатлоністка більш відома колись, як Ірина Вавринець. Вона не закрила одну мішень із 10-ти та здобула перемогу. Другу сходинку зайняла Надія Бєлкіна з 2 хибами.

А трійку лідерок замкнула Оксана Москаленко. 20-річна спортсменка показала 100-відсотковий результат на стрільбищі. Але ходом програла більш досвідченим суперницям.

Цікаво, чи можна це вважати поверненням Бондар у біатлон. Без якого вона була зовсім мало часу. Спортсменка за свою кар'єру так і не досягнула вагомих результатів.

Основні досягнення Бондар