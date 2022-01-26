Федецкий: Шахтер ошибся с приходом Де Дзерби

36-летнему футболисту донецкий Шахтер не является чужой командой. Артем Федецкий – воспитанник "горняков", поэтому ему досадно смотреть на игру дончан под руководством итальянского специалиста. Защитнику совсем не нравится работа бывшего наставника Сассуоло.

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Федецкий считает, что боссы дончан совершили ошибку, когда пригласили итальянца на пост главного тренера.

Хотя я и воспитанник донецкого Шахтера и там прошел довольно хорошую футбольную школу, не буду кривить душой: мне не нравится, как работает Де Дзерби в Шахтере. Наверное, где-то руководство Шахтера ошиблось с приходом Де Дзерби, с теми средствами, которые были потрачены на трансферы... Это не тот Шахтер, который я привык видеть,

– заявил Артем.

"Не тот Шахтер, который я привык видеть"

Опытному футболисту больше нравится современная политика Динамо. Киевляне с Мирчей Луческу делают ставку на собственных воспитанников. Федецкий хотел бы, чтобы так же поступал и Шахтер, имеющий не менее мощную футбольную академию.

"А когда пришел Де Дзерби – ну, извините, но мне это непонятно. Скорее всего, Де Дзерби – не тот тренер, который нужен Шахтеру. Руководство не угадало с тренером. Недостает самодисциплины у каждого футболиста, особенно это касается легионеров", – рассказал футболист.

Артем считает, что борьба за чемпионство и медали УПЛ будет до последнего тура.

Как воспитанник Шахтера, я болею где-то за него, но это не тот Шахтер, который я привык видеть. По игре сейчас импонирует киевское Динамо, потому что там играет больше своих воспитанников,

– добавил экс-игрок дончан.