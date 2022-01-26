Несподіване рішення
Хорошою звісткою Артем Мілевський поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Колишній футболіст став амбасадором міні-футболу України.
До речі Федецький розкритикував роботу Де Дзербі у Шахтарі
Майстри, я повертаюся до збірної України! Недарма кажуть: "Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи". Саме тому я радий повідомити вам, що тепер я амбасадор Федерації міні-футболу України!,
– написав Артем.
Мілевський: Подобалося грати на обмеженій ділянці
Ексдинамівець зізнався, що йому завжди подобався цей вид футболу. Тому тепер Артему випала чудова нагода. Мілевський виступатиме за збірну країни на чемпіонаті Європи. Змагання відбудуться у Кошице (Словаччина).
Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м'яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, що відбудеться у червні на полях Кошице!,
– додав колишній футболіст.
Легендарний нападник Динамо та Федерація мініфутболу України заінтригувала усім вибором складу національної команди: "Вдвічі приємніше зіграти з кимось із вас! Про всі подробиці дізнавайтеся незабаром, стежте за моїми оновленнями".