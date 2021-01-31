Возраст не помеха: как Рибери забил эффектный гол в 17-м сезоне подряд – видео
29 января состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии. Фиорентина вдевятером удержала ничью на выезде в игре против Торино (1:1).
Источник: 24 канал
Торино – Фиорентина 1:1
Голы: Белотти, 88 – Рибери, 67
Смотрите также МанСити с Зинченко минимально одолел аутсайдера АПЛ: видео
На 67-й минуте легендарный французский футболист Франк Рибери вывел "фиалок" вперед. Хозяевам поля, которые имели на двух игроков больше, удалось лишь сравнять счет.
Видео гола Рибери
Француз догнал Криштиану Роналду и Лионеля Месси по "долголетию" забивных форвардов в современном футболе.
Только 5 игроков забивали в каждом из последних 17 сезонов в топ-5 европейских лиг:
- Франк Рибери (Франция)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Серхио Рамос (Испания)
- Хоакин (Испания)
Поделиться новостью