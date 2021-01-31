29 января состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии. Фиорентина вдевятером удержала ничью на выезде в игре против Торино (1:1).

Источник: 24 канал

Торино – Фиорентина 1:1

Голы: Белотти, 88 – Рибери, 67

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На 67-й минуте легендарный французский футболист Франк Рибери вывел "фиалок" вперед. Хозяевам поля, которые имели на двух игроков больше, удалось лишь сравнять счет.

Видео гола Рибери

Француз догнал Криштиану Роналду и Лионеля Месси по "долголетию" забивных форвардов в современном футболе.

Только 5 игроков забивали в каждом из последних 17 сезонов в топ-5 европейских лиг: