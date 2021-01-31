29 січня відбувся матч 20-го туру чемпіонату Італії. Фіорентина удев'ятьох втримала нічию на виїзді в грі проти Торіно (1:1).

Джерело: 24 канал

Торіно – Фіорентина 1:1

Голи: Белотті, 88 – Рібері, 67

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На 67-й хвилині легендарний французький футболіст Франк Рібері вивів "фіалок" вперед. Господарям поля, які мали на двох гравців більше, вдалося лише зрівняти рахунок.

Відео голу Рібері

Француз наздогнав Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі по "довголіттю" забивних форвардів у сучасному футболі.

Тільки 5 гравців забивали в кожному з останніх 17 сезонів в топ-5 європейських ліг: