Вік не перешкода: як Рібері забив ефектний гол у 17-му сезоні поспіль – відео
29 січня відбувся матч 20-го туру чемпіонату Італії. Фіорентина удев'ятьох втримала нічию на виїзді в грі проти Торіно (1:1).
Джерело: 24 канал
Торіно – Фіорентина 1:1
Голи: Белотті, 88 – Рібері, 67
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На 67-й хвилині легендарний французький футболіст Франк Рібері вивів "фіалок" вперед. Господарям поля, які мали на двох гравців більше, вдалося лише зрівняти рахунок.
Відео голу Рібері
Француз наздогнав Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі по "довголіттю" забивних форвардів у сучасному футболі.
Тільки 5 гравців забивали в кожному з останніх 17 сезонів в топ-5 європейських ліг:
- Франк Рібері (Франція)
- Кріштіану Роналду (Португалія)
- Ліонель Мессі (Аргентина)
- Серхіо Рамос (Іспанія)
- Хоакін (Іспанія)
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