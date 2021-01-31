Источник: 24 канал

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 1:0

Гол: Жезус, 9

Стоит внимания Арсенал и Манчестер Юнайтед сыграли в феерическую ничью: видео

В гости к МанСити приехал неуступчивый соперник, который в прошлом туре уже победил клуб Манчестера, но Юнайтед. В стартовом составе "горожан" вышел украинец Александр Зинченко.

Уже на старте матча хозяевам удалось размочить счет. Торрес до конца поборолся на фланге, протащил мяч ближе к воротам и отдал на свободного Жезуса, которому нужно было лишь переправить мяч в створ владений Шеффилда – 1:0.

Бернарду довольно опасно пробивал головой, но голкипер был на месте.

Свой момент имел и Зинченко. Александр подхватил передачу от Фодена и решился на дальний удар – голкипер в эффектном прыжке помешал невероятному голу.

После подачи с углового уже Ляпорт мог увеличить преимущество, но снова вратарь Рэмсдейл был безупречным на линии.