МанСити с Зинченко минимально одолел аутсайдера АПЛ: видео
В субботу, 30 января, Манчестер Сити на своем поле принимал Шеффилд Юнайтед в рамках 21 тура АПЛ. Хозяева минимально переиграли соперника.
Шеффилд тоже не всегда отсиживался в обороне. Флек мощно пробил из-за пределов штрафной – мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.
Опасная атака гостей завершилась контратакой команды Гвардиолы. Фернандиньо перехватил мяч у соперника и начал стремительную атаку, которую продолжил Фоден. Он отдал передачу на свободного Жезуса, тот в пределах штрафной решил пробить – вратарь прекрасно сыграл на линии.
Зинченко провел на поле весь поединок. Минимальная победа МанСити – 1:0.
- После победы Манчестер Сити продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, в их активе 44 пункта. "Горожане" опережают ближайшего конкурента МЮ на 3 очка.
- Шеффилд – аутсайдер АПЛ, они заработали лишь 8 пунктов за 1 матч.
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: видеообзор
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