Ибрагимович дает бесплатный мастер-класс молодым футболистам

40-летний шведский форвард Милана Златан Ибрагимович интересно решил напомнить о своем возрасте. Нападающий напечатал на бутсах свое имя "Златан", а рядом добавил цифру "40", которая намекает на то, сколько шведу лет.

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Фотографию оригинальных бутсов Ибрагимович выложил на своей странице в инстаграме. Напомним, что шведский форвард – старейший футболист итальянской Серии А.

Напоминание,

– коротко подписал Златан.



Бутсы Ибрагимовича / Фото с instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Ибрагимович в 2020 году вернулся в Милан, подписав соглашение до конца июня 2022 года. В сезоне-2021/2022 отыграл за "россонери" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 асисты.

В предыдущем поединке с Ромой Златан забил один из голов, который принес победу Милану (1:2).

Недавно швед также отличился со знаком минус. В игре против Болоньи игрок курьезно срезал мяч головой в собственные ворота после розыгрыша углового от хозяев. Это был первый автогол в карьере Ибрагимовича.

Следующий матч Милан проведет 3 ноября против Порту в Лиге чемпионов.