Гол, который позволил повторить рекорд

Гол Оливье Жиру на 14-й минуте матча принес победу Милану над Торино. Это взятие ворот позволило команде повторить клубный рекорд, который был установлен еще 67 лет назад.

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За 10 стартовых туров "россонери" одержали 9 побед и один раз сыграли вничью с Ювентусом (1:1). Подопечные Стефано Пиоли пока не знают вкуса поражений в сезоне-2021/2022 Серии А.

В последний раз так классно начинал сезон Милан еще в далеких 1954 – 1955. Однако так хорошо дела у клуба идут только во внутреннем чемпионате. В еврокубках лидер Серии А ни разу не побеждал за первые три тура. Клуб с нулем в активе замыкает группу В.

Ближайший конкурент Наполи уступает Милану в итальянском чемпионате три очка.

Свой следующий матч Милан сыграет на выезде против Ромы. Поединок состоится 31 октября.