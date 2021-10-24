Первый в карьере

Милан с комфортным счетом на табло ушел на перерыв – 0:2. Сразу после отдыха хозяева отыграли один гол благодаря лидеру "россонери" Златану Ибрагимовичу.

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Нападающий из Швеции курьезно срезал мяч головой в собственные ворота после розыгрыша углового от Болоньи. 40-летний футболист хотел убрать голову, но не успел среагировать в эпизоде.

Это первый автогол в карьере Ибрагимовича. Также по информации Opta, форвард вошел в топ-4 самых старых футболистов в истории чемпионата Италии, которые отличались в собственных воротах – 40 лет и 20 дней.

Однако на этом швед не остановился и реабилитировался за курьез. На последней минуте основного времени Златан обводным ударом из-за пределов штрафной забил четвертый гол Милана в матче. В итоге – 2: 4 уверенная победа "россонери".

В этом сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 4 поединка во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.

После девяти сыгранных матчей "россонери" продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А – 25 очков. Однако Наполи имеет прекрасный шанс опередить соперника, в "неаполитанцев" игра в запасе и отставание только в один балл.

Болонья – Милан видеообзор матча