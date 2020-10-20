74-летний египтянин Эззельдин Бахадер дает фору на футбольном поле многим молодым игрокам соперников. Теперь египтянин вошел в Книгу рекордов Гиннеса, став старейшим профессиональным футболом в истории.

Эззельдин Бахадер в свои 74 года подписал свой первый профессиональный контракт в карьере. Чтобы называться самым старым футболистом мира египтянину понадобилось провести лишь два матча, что и сделал Эззельдин. Об этом клуб игрока сообщил на своей Facebook-странице.

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Возраст не помеха для футбола

В феврале 2020 года Бахадер пополнил расположение клуба "Шестое октября", который выступает в третьей по силе лиге Египта. Эззельдин увлекался футболом с детства, но играл преимущественно только на любительском уровне. Поэтому никто бы не мог подумать, что египтянин в свои 74 года таки станет профессиональным футболистом.

В своем дебютном матче за команду Бахадер сразу отметился голом, он удачно реализовал пенальти.

Для официального попадания в Книгу рекордов Гиннеса египетскому игроку нужно было провести две игры. На второй матч 74-летнего Бахадера приехали поддержать его шестеро внуков. Его команда встретилась на одном поле с "Эль-Аят" (2:3), во встрече самый возрастной футболист Бахадер не сумел реализовать 11-метровый удар.

1️⃣ The Oldest Active Football Player.



Mr. Ezzeldin Bahader pic.twitter.com/9WuOimotxX — Hossam Bedier (@Hossamedin) October 17, 2020

Представители Книги рекордов Гиннеса приехали специально на поединок, чтобы зафиксировать достижение Бахадера и вручить ему памятную награду.

Эззельдин в обоих матчах провел все 90 минут на футбольном поле. Он побил рекорд футболиста из Израиля 73-летнего Исаака Хайіка.