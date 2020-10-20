74-річний єгиптянин Еззельдін Бахадер дає фору на футбольному полі багатьом молодим гравцям суперників. Тепер єгиптянин увійшов до Книги рекордів Гіннеса, ставши найстарішим професійним футболом в історії.

Еззельдін Бахадер у свої 74 роки підписав свій перший професійний контракт у кар'єрі. Щоб називатись найстаршим футболістом світу єгиптянину знадобилось провести лише два матчі, що і зробив Еззельдін. Про це клуб гравця повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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Вік не перешкода для футболу

У лютому 2020 року Бахадер поповнив розташування клубу "Шосте жовтня", який виступає у тертій за силою лізі Єгипту. Еззельдін захоплювався футболом із дитинства, але грав переважно лише на аматорському рівні. Тому ніхто б не міг подумати, що єгиптянин у свої 74 роки таки стане професійним футболістом.

У своєму дебютному матчі за команду Бахадер одразу відзначився голом, він вдало реалізував пенальті.

Для офіційного потрапляння у Книгу рекордів Гіннеса єгипетському гравцю потрібно було провести дві гри. На другий матч 74-річного Бахадера приїхали підтримати його шестеро онуків. Його команда зустрілась на одному полі з "Ель-Аят" (2:3), у зустрічі найбільш віковий футболіст Бахадер не зумів реалізувати 11-метровий удар.

1️⃣ The Oldest Active Football Player.



Mr. Ezzeldin Bahader pic.twitter.com/9WuOimotxX — Hossam Bedier (@Hossamedin) October 17, 2020

Представники Книги рекордів Гіннеса приїхали спеціально на поєдинок, щоб зафіксувати досягнення Бахадера і вручити йому пам'ятну нагороду.

Еззельдін в обох матчах провів усі 90 хвилин на футбольному полі. Він побив рекорд футболіста з Ізраїлю 73-річного Ісаака Хайіка.