На соревнованиях ASB Classic в Окленде украинка выступает в первый раз в карьере. Теннисистки не имели между собой очных встреч. Леся стартовала на соревнованиях в статусе третьей сеяной, американка должна была преодолеть отборочный этап, пишет 24 Канал.
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Сакия Викери (США, Q) – Леся Цуренко (Украина, 3) – 0:2 (5:7, 4:6)
Матч продолжался 1 час и 29 минут. Украинка совершила 4 двойные ошибки и использовала 4/9 брейкпойнтов.
Путевку в четвертьфинал Цуренко разыграет с четвертой ракеткой Франции Диан Парри. Матч состоится вечером вторника, 2 января.
Напомним, что Цуренко – одна из двух украинок в основе ASB Classic. Уже завтра, 2 января, на соревнованиях стартует Элина Свитолина. Она выйдет на корт против чемпионки Australian Open Каролин Возняцки.
Что известно о турнире
- Организаторы ASB Classic в этом году разыгрывают на женском турнире более 260 тысяч долларов призовых. Звание действующей чемпионки отстаивает американка Коко Гофф.
- Турнир в Окленде входит в серию подготовительных соревнований в Australian Open. Цуренко и Свитолина среди четырех украинок в заявке основной сетки Грендслема.