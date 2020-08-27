Болельщики "Барселоны" разъяренные выступлениями родной команды в этом сезоне. Они смогли пробиться на стадион и требовали отставки президента каталонцев Жозеп Бартомеу.

Это уже не первая акция протеста в исполнении болельщиков каталонцев. На этот раз им удалось проникнуть на территорию, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство работой президента, сообщает El Chiringuito TV в Twitter.

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Акции протеста на "Камп Ноу"

Фанаты воспользовались воротами, которые как раз открылись для въезда рабочего грузовика. Попав на территорию арены болельщики начали кричать в сторону Бартомеу о его отставке. Скорее всего сам президент слышал эти возгласы из-за того, что в то время находился в одном из помещений стадиона.

Una MULTITUD de aficionados del BARÇA se cuela en el recinto del CAMP NOU a grito de "¡BARTOMEU, DIMISIÓN!". (@JuanfeSanzPerez)



¡A las 12 arranca @elchiringuitotv con @jpedrerol! pic.twitter.com/CEA5joza5c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020

Успокоить и вывести фанатов с территории удалось только полиции.