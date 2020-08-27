Возмущенные фанаты "Барселоны" устроили штурм "Камп Ноу" и требуют отставки президента: видео
Болельщики "Барселоны" разъяренные выступлениями родной команды в этом сезоне. Они смогли пробиться на стадион и требовали отставки президента каталонцев Жозеп Бартомеу.
Это уже не первая акция протеста в исполнении болельщиков каталонцев. На этот раз им удалось проникнуть на территорию, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство работой президента, сообщает El Chiringuito TV в Twitter.
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Акции протеста на "Камп Ноу"
Фанаты воспользовались воротами, которые как раз открылись для въезда рабочего грузовика. Попав на территорию арены болельщики начали кричать в сторону Бартомеу о его отставке. Скорее всего сам президент слышал эти возгласы из-за того, что в то время находился в одном из помещений стадиона.
Успокоить и вывести фанатов с территории удалось только полиции.
- В этом сезоне "Барселона" крайне неудачно выступала и за долгое время не сумела добыть ни одного трофея за этот год.
- Команда позорно уступила "Баварии" в Лиге Чемпионов 2:8 и вылетела из турнира.
- Также гнева болельщикам добавила информация о Лионеле Месси, который серьезно настроен покинуть клуб. За ним также может и последовать Луис Суарес и еще несколько футболистов.