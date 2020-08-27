Обурені фанати "Барселони" влаштували штурм "Камп Ноу" та вимагають відставки президента: відео
Вболівальники "Барселони" розлючені виступами рідної команди у цьому сезоні. Вони змогли пробитись на стадіон та вимагали відставки президента каталонців Жозепа Бартомеу.
Це вже не перша акція протесту у виконанні вболівальників каталонців. Цього разу їм вдалось проникнути на територію, щоб вкотре висловити своє невдоволення роботою президента, повідомляє El Chiringuito TV у Twitter.
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Акції протесту на "Камп Ноу"
Фанати скористалися воротами, які саме відкрилися для в'їзду робочої вантажівки. Потрапивши на територію арени вболівальники почали кричати у сторону Бартомеу про його відставку. Швидше за все сам президент чув ці вигуки через те, що у той час знаходився у одному з приміщень стадіону.
Заспокоїти та вивести фанатів із території вдалось лише поліції.
- У цьому сезоні "Барселона" вкрай невдало виступала та за довгий час не зуміла здобути жодного трофею за цей рік.
- Команда ганебно поступилась "Баварії" у Лізі чемпіонів 2:8 та вилетіла з турніру.
- Також гніву вболівальникам додала інформація про Ліонеля Мессі, який серйозно налаштований покинути клуб. За ним також може й піти Луїс Суарес та ще декілька футболістів.