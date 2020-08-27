Вболівальники "Барселони" розлючені виступами рідної команди у цьому сезоні. Вони змогли пробитись на стадіон та вимагали відставки президента каталонців Жозепа Бартомеу.

Це вже не перша акція протесту у виконанні вболівальників каталонців. Цього разу їм вдалось проникнути на територію, щоб вкотре висловити своє невдоволення роботою президента, повідомляє El Chiringuito TV у Twitter.

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Акції протесту на "Камп Ноу"

Фанати скористалися воротами, які саме відкрилися для в'їзду робочої вантажівки. Потрапивши на територію арени вболівальники почали кричати у сторону Бартомеу про його відставку. Швидше за все сам президент чув ці вигуки через те, що у той час знаходився у одному з приміщень стадіону.

Una MULTITUD de aficionados del BARÇA se cuela en el recinto del CAMP NOU a grito de "¡BARTOMEU, DIMISIÓN!". (@JuanfeSanzPerez)



¡A las 12 arranca @elchiringuitotv con @jpedrerol! pic.twitter.com/CEA5joza5c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020

Заспокоїти та вивести фанатів із території вдалось лише поліції.