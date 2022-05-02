Теперь решение по Ракицкому

30 апреля убедительная победа (3:1) над Локомотивом позволила Зениту досрочно получить звание чемпиона России. Санкт-петербургский клуб хочет, чтобы золотые награды получили все без исключения футболисты, внесшие свой вклад в чемпионство. Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также Петраков не вызовет Ракицкого в сборную, чтобы не было лишних разговоров, – Кравченко

Зенит отправит медаль Ярославу Ракицкому, покинувшему страну-агрессора после 24 февраля.

Подробности. В этом сезоне украинский защитник отыграл за россиян 23 матча во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 6 ассистами.

Интересно, примет ли Ракицкий эту золотую медаль от российского клуба. Ярослав выступал за Шахтер в благотворительных матчах в поддержку Украины.

Следует выделить празднование Зенита. На нем впервые с 24 февраля был замечен бывший лидер сборной Украины Анатолий Тимощук, работающий в тренерском штабе российской команды и продолжающий молчать о войне в родной стране. Предатель Украины в отличном настроении отметил чемпионство, делал фото и посылал кому-то на трибуны сердце, пока в его родной стране продолжается кровопролитие. А может, уже и Россия его родная страна? Кто знает.