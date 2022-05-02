Тепер рішення за Ракіцьким

30 квітня переконлива перемога (3:1) над Локомотивом дозволила Зеніту достроково здобути звання чемпіона Росії. Санкт-петербурзький клуб хоче, щоб золоті нагороди отримали усі без виключення футболісти, які зробили свій внесок у чемпіонство. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зеніт відправить медаль Ярославу Ракіцькому, який покинув країну-агресора після 24 лютого.

Деталі. У цьому сезоні український оборонець відіграв за росіян 23 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та 6 асистами.

Цікаво, чи прийме Ракіцький цю золоту медаль від російського клубу. Наразі Ярослав виступав за Шахтар у благодійних матчах на підтримку України.

Слід виділити святкування Зеніта. На ньому вперше з 24 лютого був помічений колишній лідер збірної України Анатолій Тимощук, який працює у тренерському штабі російської команди, та продовжує мовчати про війну у рідній країні. Зрадник України у чудовому настрої відсвяткував чемпіонство, робив фото та посилав комусь на трибуни серце, поки у його рідній країні триває кровопролиття. А може вже й Росія його рідна країна? Хтозна.