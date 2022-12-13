За інформацією журналіста, Микола Шапаренко повернеться у загальну групу вже до одного з тренувальних зборів Динамо. Футболіст зробить усе можливе, щоб підготуватись до другої частини сезону УПЛ.

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Циганик: Дуже сподіваюся, що він буде готовий на другу частину сезону

Шапаренко відновиться до одного із тренувальних зборів, розпочне підготовку у складі Динамо і, я дуже сподіваюся, що він буде готовий на другу частину сезону і буде гравцем основного складу, на якого можна буде розраховувати,

– сказав Ігор Циганик.

Нагадаємо, що 24-річний півзахисник збірної України отримав травму у матчі Ліги Європи проти турецького Фенербахче. Той поєдинок був більше схожий на м'ясорубку, аніж на футбольну гру.

Динамівець розірвав передню хрестоподібну зв'язку колінного суглоба. Шапаренко переніс операцію та продовжує відновлювати від жахливого пошкодження. Раніше Микола показував, як знову вчиться ходити.

До слова. У сезоні-2022/2023 Шапаренко встиг провести за Динамо 9 матчів, у яких зробив одну гольову передачу.

Київський клуб вилетів із єврокубків, тому продовжить свої виступи лише на рівні УПЛ. "Біло-сині" закінчили першу частину сезону української першості на третьому місці, маючи у своєму активі 30 очок. Стільки ж у Шахтаря, який посідає другу сходинку.

Перший офіційний матч підопічні Мірчі Луческу зіграють 4 березня проти Інгульця.