По словам игрока, это был промышленный маленький городок, который был связан в основном с Донецком. Несмотря на то, что Авдеевка была небольшой, она была уютным и приятным городом, вспоминает игрок.

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Как российские войска уничтожили Авдеевку

Также Филиппов вспоминает, что в городе любили спорт. В Авдеевке строили площадки для занятия спортом, в частности, для футбола.

"Не скажу, что были какие-то большие школы-интернаты. Вы же должны понимать, что это маленький городок. Но у нас были несколько местных тренеров, которые набирали группы футболистов, и довольно много. Я как вспоминаю, то много ребят всегда ходили на тренировки, всегда с радостью. Потом уже начали строить маленькие площадки для занятия спортом, для футбола, такие синтетические поля, где и малые, и уже взрослые люди всегда приходили, играли.

Я как вспомню, то почти каждый день вечером после работы подтягивались ребята, после школы приходили. Та площадка почти за год уже была полностью истоптана, полностью разбита. Там грохот стоял, люди даже жаловались, потому что даже поздно ночью постоянно играли в футбол. И, конечно, с каждым годом все немножко уже начало налаживаться, тренеры уже договаривались о каких-то там турнирах, в том же Донецке играть против Шахтера, против того же Мариуполя, против Металлурга донецкого, против Олимпика, – против хороших команд.

Ребята занимались, лучшие ребята ездили на просмотр, или забирали их в тот же Шахтер, в тот же Металлург. Спорт развивался, всегда любили футбол, даже несмотря на то, что маленький город", – рассказал он.

Оккупанты уничтожили квартиру футболиста

После 2014 года у Александра в Авдеевке остались мама и бабушка. Филиппов с теплотой вспоминает о родной квартире, которую уничтожили оккупанты. Его мама уехала из города в мае 2022, бабушка умерла несколько лет назад.

Все потеряли. Трудно объяснить, но, я думаю вы видели все фотографии и других городов – и Мариуполя, и Бахмута. Авдеевка – это очень маленький городок. Вы видите и читаете новости, каждый день там по 50, по 40 авиабомб сбрасывают. Как вы думаете? Там уже камня на камне не осталось,

– вспомнил он.

К слову. 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Сырский объявил о решении полностью вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих.