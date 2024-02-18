За словами гравця, це було промислове маленьке містечко, котре було зв'язано в основному з Донецьком. Попри те, що Авдіївка була невеликою, вона була затишним і приємним містом, пригадує гравець.

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Також Філіппов пригадує, що у місті любили спорт. В Авдіївці будували майданчики для заняття спортом, зокрема, для футболу.

"Не скажу, що були якісь великі школи-інтернати. Ви ж повинні розуміти, що це маленьке містечко. Але в нас були кілька місцевих тренерів, котрі набирали групи футболістів, і досить багато. Я як пригадую, то багато хлопців завжди ходили на тренування, завжди із радістю. Потім вже почали будувати маленькі майданчики для заняття спортом, для футболу, такі синтетичні поля, де і малі, і вже дорослі люди завжди приходили, грали.

Я як згадаю, то майже кожен день ввечері після роботи підтягувалися хлопці, після школи приходили. Той майданчик майже за рік вже був повністю стоптаний, повністю розбитий. Там гуркіт стояв, люди навіть жалілися, тому що навіть пізно вночі постійно грали у футбол. І, звичайно, з кожним роком все трішки вже почало налагоджуватися, тренери вже домовлялися про якісь там турніри, в тому ж Донецьку грати проти Шахтаря, проти того ж Маріуполя, проти Металурга донецького, проти Олімпіка, – проти хороших команд.

Хлопці займалися, кращі хлопці їздили на перегляд, чи забирали їх до того ж Шахтаря, до того ж Металурга. Спорт розвивався, завжди любили футбол, навіть попри те, що маленьке місто", – розповів він.

Окупанти знищили квартиру футболіста

Після 2014 року у Олександра в Авдіївці залишились мама та бабуся. Філіппов з теплотою згадує про рідну квартиру, яку знищили окупанти. Його мама виїхала з міста у травні 2022, бабуся померла декілька років тому.

Все втратили. Важко пояснити, але, я гадаю ви бачили всі світлини й інших міст – і Маріуполя, і Бахмута. Авдіївка – це дуже маленьке містечко. Ви бачите і читаєте новини, кожен день там по 50, по 40 авіабомб скидають. Як ви гадаєте? Там вже каменя на камені не залишилось,

– пригадав він.

До слова. 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив про рішення повністю вивести українські війська з Авдіївки Донецької області з метою уникнення оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.