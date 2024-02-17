В ходе российско-украинской войны 17 февраля ВСУ были вынуждены отступить от Авдеевки, находящейся в Донецкой области. Жесткие бои за город продолжались около полугода.

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Наиболее известный футболист из Авдеевки

До начала полномасштабного вторжения оккупантов Авдеевка активно развивалась в спортивном плане. Кроме того, этот город является Родиной игрока Днепра-1 Александра Филиппова. Нападающий вспомнил, каким был населенный пункт до начала войны в 2014 году.

Это такой промышленный маленький городок, который был связан в основном с Донецком. Почти все студенты и половина людей работали в Донецке. У нас 35 тысяч человек. Есть большой завод коксохимический, но большинство, преимущественно молодые ребята, работали в Донецке. Я уехал, когда мне было 12-13 лет, начал уже заниматься футболом и жил в спортивном интернате. Но с радостью всегда возвращался на выходные дни. Мне всегда было приятно видеться с ребятами и гулять. Знаете, такое ощущение – действительно по-домашнему,

– вспоминает Филиппов.

Квартира, которой нет

После 2014 года у Александра в Авдеевке остались мама и бабушка. Филиппов с теплотой вспоминает о родной квартире, которую уничтожили оккупанты. Он рассказал о щемящем ритуале из детства.

"У меня мама жила все это время, потому что этот дом – это и мой дом, конечно. И бабушка, царство ей небесное. Никуда не уезжали, это наш дом. Почему мы должны куда-то уезжать? Бабушки уже нет три года, а мама в мае 2022-го уже выехала из Авдеевки. Тогда уже было очень-очень опасно. Мы все потеряли. Авдеевка – это очень маленький городок. Вы видите и читаете новости, каждый день там по 40-50 авиабомб сбрасывают. Там уже камня на камне не осталось. Где-то в 2022-м уже было несколько прилетов – и возле квартиры, и в квартиру, и в дом неоднократно. Немножко уже с этим смирились.

Каждый день был настолько яркий и насыщенный. Просыпался, с самого утра встречался с друзьями. Всегда игры во дворе. У нас был карьер, как маленькое озеро, куда мы всегда ходили летом купаться. Когда я выходил из дома, меня мама всегда провожала и махала рукой. Только я выхожу из подъезда, я всегда смотрел на окно, как она мне машет. Постоянно, каждый день, не смотря на то, что мы уже перед выходом из квартиры попрощались. Сейчас очень больно смотреть на квартиру, которой уже почти нет, и представлять там, как ты выходишь маленький, и мама тебе машет,

– рассказал Александр.

История становления Александра Филиппова

Филиппов учился в школе олимпийского резерва в Донецке, но на профессиональном уровне дебютировал в 2011 году за киевский Арсенал. Также он поиграл за маруипольский Ильичевец и Никополь, но больше всего раскрылся в Десне.

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Игроком черниговцев Александр стал в 2016 году и отыграл за нее четыре сезона. В 125 матчах форвард отметился 47 голами и 11 ассистами. В сезоне 2019-2020 Филиппов с 16 голами стал вторым бомбардиром УПЛ, уступив лишь Жуниору Мораесу из Шахтера (20).

После этого Александр переехал в Европу, но там его карьера не задалась. За бельгийский Сент-Трюйден в двух сезонах он забил лишь один гол в 16-ти встречах. А в литовской Риге он провел один год и показал не намного лучшую игру – три гола в 20-ти матчах.

Возвращение в УПЛ