Воспитанник "Шахтера" забил красивый гол во втором же своем матче в Европе: видео
Украинский нападающий Дмитрий Билоног отметился дебютным результативным ударом за "Мариехамн" в чемпионате Финляндии. Украинец забил гол уже через 7 минут после выхода на замену.
Всего несколько дней назад украинский нападающий присоединился к финскому клубу "Мариехамн" на правах свободного агента. 25-летний Билоног уже успел отметиться дебютным голом в новой команде, информирует 24 канал.
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Дебютный гол в Финляндии
Уже во втором матче за клуб украинец забил гол в ворота ТПС. Билоног отличился через 7 минут после появления на поле.
На 68-й минуте Билоног воспользовался недоразумением игроков соперника в их штрафной и отправил мяч в сетку ворот – 0:1.
Но уже на 84-й минуте хозяева сравняли счет, в итоге матч завершился ничьей 1:1.
"Мариехамн" в этом сезоне занимает 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Финляндии. Последний раз команда добывала чемпионство страны в 2016 году.
Кто такой Дмитрий Белоног?
Воспитанник "Шахтера", который так и не сыграл ни одного матча за главную команду "горняков". Выступал за российский "Урал", кропивницкую "Звезду", донецкий "Олимпик" и минское "Динамо". С 2010/14 года Билоног выступал за различные юношеские сборные Украины.