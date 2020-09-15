Украинский нападающий Дмитрий Билоног отметился дебютным результативным ударом за "Мариехамн" в чемпионате Финляндии. Украинец забил гол уже через 7 минут после выхода на замену.

Всего несколько дней назад украинский нападающий присоединился к финскому клубу "Мариехамн" на правах свободного агента. 25-летний Билоног уже успел отметиться дебютным голом в новой команде, информирует 24 канал.

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Дебютный гол в Финляндии

Уже во втором матче за клуб украинец забил гол в ворота ТПС. Билоног отличился через 7 минут после появления на поле.

На 68-й минуте Билоног воспользовался недоразумением игроков соперника в их штрафной и отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

Но уже на 84-й минуте хозяева сравняли счет, в итоге матч завершился ничьей 1:1.

"Мариехамн" в этом сезоне занимает 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Финляндии. Последний раз команда добывала чемпионство страны в 2016 году.

Кто такой Дмитрий Белоног?

Воспитанник "Шахтера", который так и не сыграл ни одного матча за главную команду "горняков". Выступал за российский "Урал", кропивницкую "Звезду", донецкий "Олимпик" и минское "Динамо". С 2010/14 года Билоног выступал за различные юношеские сборные Украины.