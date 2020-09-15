Український нападник Дмитро Білоног відзначився дебютним результативним ударом за "Маріехамн" у чемпіонаті Фінляндії. Українець забив гол вже за 7 хвилин після виходу на заміну.

Лише декілька днів тому український нападник приєднався до фінського клубу "Маріехамн" на правах вільного агента. 25-річний Білоног вже встиг відзначитись дебютним голом у новій команді, інформує 24 канал.

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Дебютний гол у Фінляндії

Вже у другому матчі за клуб українець забив гол у ворота ТПС. Білоног відзначився через 7 хвилин після появи на полі.



На 68-й хвилині Білоног скористався непорозумінням гравців суперника у їх штрафному майданчику та відправив м'яч у сітку воріт – 0:1.

Але вже на 84-й хвилині господарі зрівняли рахунок, у підсумку матч завершився нічиєю 1:1.

"Маріехамн" у цьому сезоні посідає 8-му сходинку турнірної таблиці чемпіонату Фінляндії. Востаннє команда здобувала чемпіонство країни у 2016 році.

Хто такий Дмитро Білоног? Вихованець "Шахтаря", який так і не зіграв жодного матчу за головну команду "гірників". Виступав за російський "Урал", кропивницьку "Зірку", донецький "Олімпік" та мінське "Динамо". Із 2010/14 роки Білоног виступав за різні юнацькі збірні України.

Гол Дмитра Білонога дивіться відео