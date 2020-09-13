Полузащитник "Мехелена" Астер Вранкс мог записать гол в свой актив в матче чемпионата Бельгии. Он отметился позорным промахом в сантиметрах от линии ворот.

В 5 туре чемпионата Бельгии "Мехелен" сыграл против "Остенде", информирует 24 канал. Матч запомнился не столько игрой, сколько лишь одним моментом во втором тайме.

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Безумный промах

На 67-й минуте после неудачной игры голкипера гостей мяч попал в ноги Вранкса. Молодой 17-летний полузащитник был совсем свободным, ничего не мешало просто зайти с мячом в ворота. Но хавбек не ожидал такого подарка. Он не сумел забить гол с нескольких сантиметров от ворот. Вместо этого футболист хозяев наступил на мяч, упал и потерял 100-процентную возможность отличиться в матче.

Этот промах дорого обошелся команде. На 90+5 минуте защитник гостей Гендри замкнул подачу от Юльсагера и забил первый и победный гол во встрече – 0:1.

Соцсети взорвались, увидев такой промах.

"Промах года" Вранкса