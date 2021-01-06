Украинский футболист Тарас Качараба пошел на повышение в чемпионате Чехии. Защитник стал игроком лидера чемпионата Чехии Славии.

Защитник Слована (Либерец) Тарас Качараба на правах аренды продолжит карьеру в пражской Славии. Об этом информирует сайт Славии.

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Детали трансфера

Соглашение между чешскими клубами рассчитано на полгода. Оно включает опцию выкупа контракта Качарабы за более 700 тысяч евро.

Переговоры прошли гладко. Я очень счастлив быть в Славии. Хочу пробиться в основной состав, это моя основная цель,

– сказал Качараба.

Taras v Edenu! pic.twitter.com/DxMwBA8PHb — SK Slavia Praha ️️ (@slaviaofficial) January 6, 2021

Что известно о Качарабе

С 2013 года 25-летний украинец находился в структуре Шахтера. За основную команду "горняков" не дебютировал.

Выступал в Говерле и Звезде. В 2019 перешел в Слован на правах аренды, а впоследствии стал полноценным игроком Чехов.

В этом сезоне Качараба отыграл 17 матчей во всех турнирах. На его счету 3 гола, один из которых на групповом этапе Лиги Европы.