Український футболіст Тарас Качараба пішов на підвищення у чемпіонаті Чехії. Захисник став гравцем лідера чемпіонату Чехії Славії.

Захисник Слована (Ліберець) Тарас Качараба на правах оренди продовжить кар'єру в празькій Славії. Про це інформує сайт Славії.

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Деталі трансферу

Угода між чеськими клубами розрахована на пів року. Вона включає опцію викупу контракту Качараби за понад 700 тисяч євро.

Переговори пройшли гладко. Я дуже щасливий бути у Славії. Хочу пробитися в основний склад, це моя основна мета,

– сказав Качараба.

Taras v Edenu! pic.twitter.com/DxMwBA8PHb — SK Slavia Praha ️️ (@slaviaofficial) January 6, 2021

Що відомо про Качарабу

З 2013 року 25-річний українець перебував у структурі Шахтаря. За основну команду "гірників" не дебютував.

Виступав у Говерлі та Зірці. У 2019 перейшов у Слован на правах оренди, а згодом став повноцінним гравцем чехів.

У цьому сезоні Качараба відіграв 17 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 3 голи, один з яких на груповому етапі Ліги Європи.