Вихованець Шахтаря Качараба перейшов у найкращий клуб Чехії
Український футболіст Тарас Качараба пішов на підвищення у чемпіонаті Чехії. Захисник став гравцем лідера чемпіонату Чехії Славії.
Захисник Слована (Ліберець) Тарас Качараба на правах оренди продовжить кар'єру в празькій Славії. Про це інформує сайт Славії.
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Деталі трансферу
Угода між чеськими клубами розрахована на пів року. Вона включає опцію викупу контракту Качараби за понад 700 тисяч євро.
Переговори пройшли гладко. Я дуже щасливий бути у Славії. Хочу пробитися в основний склад, це моя основна мета,
– сказав Качараба.
Що відомо про Качарабу
З 2013 року 25-річний українець перебував у структурі Шахтаря. За основну команду "гірників" не дебютував.
Виступав у Говерлі та Зірці. У 2019 перейшов у Слован на правах оренди, а згодом став повноцінним гравцем чехів.
У цьому сезоні Качараба відіграв 17 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 3 голи, один з яких на груповому етапі Ліги Європи.
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