Украинский форвард перволигового "Черноморца" Богдан Коваленко вскоре сменит клубную прописку.

Вингер Богдан Коваленко подписал контракт с московским клубом "Велес". Об этом сообщает "Матч-ТВ".

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"Велес" играет в чемпионате ФНЛ. Добавим, в ФНЛ ранее работал экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич, но был уволен по итогам сезона.

Что известно о Богдане Коваленко