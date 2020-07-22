Воспитанник "Шахтера" Коваленко неожиданно перешел в российский клуб
Украинский форвард перволигового "Черноморца" Богдан Коваленко вскоре сменит клубную прописку.
Вингер Богдан Коваленко подписал контракт с московским клубом "Велес". Об этом сообщает "Матч-ТВ".
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"Велес" играет в чемпионате ФНЛ. Добавим, в ФНЛ ранее работал экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич, но был уволен по итогам сезона.
Что известно о Богдане Коваленко
- Коваленко – воспитанник "Шахтера". Профессиональную карьеру футболист начал в 2015 году именно в донецком клубе.
- Ранее 23-летний футболист выступал за ряд как украинских, так и зарубежных клубов "Шахтер-3", кипрский "Пафос", а также за латвийские клубы "Рига" и "Даугавпилс".
- На счету Богдана Коваленко три матча за юношескую сборную Украины. Голами за сборную форвард не отличался.
- Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.