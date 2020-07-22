Вихованець "Шахтаря" Коваленко несподівано перейшов у російський клуб
Український форвард першолігового "Чорноморця" Богдан Коваленко незабаром змінить клубну прописку.
Вінгер Богдан Коваленко підписав контракт з московським клубом "Велес". Про це повідомляє "Матч-ТВ".
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"Велес" грає в чемпіонаті ФНЛ. Додамо, в ФНЛ раніше працював екснаставник "Динамо" Олександр Хацкевич, але був звільнений за підсумками сезону.
Що відомо про Богдана Коваленка
- Коваленко – вихованець "Шахтаря". Професіональну кар'єру футболіста розпочав у 2015 році саме у донецькому клубі.
- Раніше 23-річний футболіст виступав за ряд як українських, так і зарубіжних клубів: "Шахтар-3", кіпрський "Пафос", а також за латвійські клуби "Рига" і "Даугавпілс".
- На рахунку Богдана Коваленка три матчі за юнацьку збірну України. Голами за збірну форвард не відзначався.
- Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.