Український форвард першолігового "Чорноморця" Богдан Коваленко незабаром змінить клубну прописку.

Вінгер Богдан Коваленко підписав контракт з московським клубом "Велес". Про це повідомляє "Матч-ТВ".

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"Велес" грає в чемпіонаті ФНЛ. Додамо, в ФНЛ раніше працював екснаставник "Динамо" Олександр Хацкевич, але був звільнений за підсумками сезону.

Що відомо про Богдана Коваленка