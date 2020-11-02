Воспитанника киевского "Динамо" Даниила Лесного впервые вызвали в сборную России на товарищескую игру против Молдовы и поединки Лиги наций против Турции и Сербии.

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Лесной стал одним из 28 футболистов, вызванных на ноябрьские матчи национальной команды.

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Кто такой Даниил Лесной

Хавбек родился в России, но еще в детстве с родителями переехал в Киев. Он выступал за юношеские сборные Украины (U-16 и U-17), а в 2016 году присоединился к академии "Зенита" и с 2018-го играет на молодежном уровне за сборную России.

Его несколько раз отдавали в аренду в тульский "Арсенал", после чего в 2020-м Лесной перешел в московское "Динамо".

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах российской Премьер-лиги, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.